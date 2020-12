Ballardini: “Al Genoa mi sento a casa. Con lo Spezia gara delicata”

Davide Ballardini ha parlato a Sky Sport dopo il suo ritorno a Genova come allenatore. Il tecnico ha anche parlato in vista della gara cruciale di domani con lo Spezia, uno scontro diretto da non fallire.

Queste le sue parole: “Sono tornato in un ambiente che conosco, sono felice, contento, e anche preso dall’impegno che c’è. Sento tanto affetto e tante stima, e questa è una responsabilità ulteriore”.

Sulla salvezza: “Serve fare le cose fatte bene, serve tanto impegno da parte di tutti. Impegno e serietà di tutte le persone che lavorano al Genoa. Quello che è stato non conta più nulla. Conta cosa verrà fatto da qui in avanti”.

Sullo Spezia: “Dobbiamo fare una partita importante, con l’atteggiamento giusto, carichi e determinati a far bene. E’ una gara dove ci giochiamo molto e lo sappiamo ma nulla sarà ancora scritto”.

Preziosi presente al primo allenamento. Cosa vi siete detti? “Non c’è tanto tempo per parlare. Qui bisogna fare tanto e capire alla svelta cosa bisogna fare”.

Questa è una buona squadra? “Sì, il Genoa ha dei bei giocatori. Poi dall’avere giocatori importanti all’essere squadra bisogna fare qualcosa di più”.

Foto: Twitter Genoa