Ballardini: “Abbiamo perso Criscito per infortunio, farà gli esami”

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, ha parlato in conferenza stampa annunciando l’infortunio di Mimmo Criscito: “Ieri ha sentito un fastidio muscolare. Dovrà fare gli esami per verificare l’entità. Probabilmente domani non verrà convocato. Oltre a lui mancheranno Pandev per squalifica e Pellegrini. Contro la Lazio vogliamo il massimo. Bisogna fare una grande partita, dobbiamo essere attenti e concentrati. La Lazio è una grande squadra con grandi giocatori. Sono ambiziosi. Hanno un obiettivo importante, ma lo abbiamo anche noi. Io penso che il Genoa è stato bravo a superare le difficoltà che ha incontrato. Il calendario sarà una nuova difficoltà ma siamo allenati per affrontarle e superarle”.

Foto: Twitter Genoa