Ballardini: “Abbiamo fatto una grande partita. Sconfitta immeritata”

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, analizza la sconfitta dei suoi in casa della Salernitana.

Queste le sue parole: “Il Genoa ha fatto una buonissima partita e non meritava di perdere per le occasioni create. In altre occasioni abbiamo preso un punto, come contro il Verona, senza meritarlo del tutto. Io oggi mi tengo la prestazione di oggi che è stata buonissima e ripartiamo da questo. Calci piazzati? Dobbiamo essere più bravi anche se quasi tutte le squadre subiscono gol su angolo e punizioni laterali, dobbiamo cercare di non regalare queste situazioni. Bianchi? Era quello che in settimana si era allenato meglio visto che Ekuban aveva fatto un solo allenamento per un problemino fisico. È stato anche facile scegliere perché avevamo quelli. Modulo? Abbiamo delle caratteristiche che vanno esaltate. Per esempio Sabelli e Cambiaso si trovano meglio con la difesa a tre perché possono spingere di più, ma oggi ripeto abbiamo fatto un’ottima partita e continuando così arriveranno i punti che meritiamo”.

Foto: Sito Genoa