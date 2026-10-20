Balerdi: “Gasperini è un allenatore fortissimo. Vogliamo far arrivare la Roma il più in alto possibile”

20/10/2026 | 20:18:07

Le parole di Balerdi a Sky Sport prima di Roma-Slovan Bratislava: “Gasperini è un allenatore fortissimo, che sa quello che vuole fare. A me piace la sua passione, la forma di allenarsi. Questo penso che sia un punto forte, perché poi in campo ti senti con tanta fiducia e questo per me è molto importante. Dobbiamo vincere e lasciare la Roma il più in alto possibile. Questo è quello che vogliamo fare”.

Foto: sito Roma