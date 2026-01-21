Bale sull’esonero di Xabi Alonso: “Al Real non serve solo allenare ma devi saper gestire l’ego dei calciatori”

21/01/2026 | 16:59:28

L’ex giocatore del Real Madrid, Gareth Bale, ha parlato ai microfoni di TNT Sports dicendo la sua sull’esonero di Xabi Alonso. Queste le sue parole:

“Xabi è un allenatore incredibile, ha vinto al Bayer Leverkusen, ha conquistato trofei e ha allenato la squadra in maniera impeccabile. Ma al Real Madrid le cose non funzionano allo stesso modo: qui non serve solo allenare, serve essere un vero manager. Devi gestire l’ego dei singoli giocatori. Non serve fare troppa tattica, in quella squadra ci sono giocatori che possono cambiare il match in un battito di ciglia. L’aspetto più importante è saper coccolare tutti, capire chi ha bisogno di fiducia e gestire le dinamiche interne”.

Foto: X Bale