Bale: “Non siamo scesi in campo con la fascia One Love? Ci dobbiamo concentrare sul giocare a calcio”

Le polemiche sulla fascia a favore della comunità LGBT continuano e non sono mancate nei confronti del capitano del Galles Gareth Bale che, dal canto suo, risponde così: “Tutti dicono che avrei dovuto indossare la fascia ma se l’avessi fatto, a causa della sanzione che minacciava la Fifa, sarei stato espulso dopo 25 minuti. La Germania ha protestato contro la Fifa ma ha perso la partita, ciò significa che dobbiamo concentrarci sul Mondiale e sul giocare a calcio, altrimenti riceviamo critiche perché non vinciamo. Fuori dal campo se si può fare qualcosa per aiutare e supportare la comunità in questione, lo faremo sicuramente”.

Foto: Instagram Bale