Baldini: “Se un mio giocatore simula non lo faccio giocare. Pio Esposito mi ha dato la disponibilità a giocare l’Europeo. Spero ce lo lascino”

08/10/2026 | 12:09:32

Le parole di Silvio Baldini, CT dell’Under 21, alla Gazzetta.

Sui suoi ragazzi e sulle perdite di tempo: “Come dico sempre a loro, non devono pensare solo a diventare ricchi e famosi, ma devono cercare nel calcio quella felicità che avevano da bambini, quando si pensa solo al divertimento. E devono comportarsi bene, anche in campo. Non come quel raccattapalle in Armenia… Per questo con la Polonia mi sono raccomandato: che nessuno perda tempo. Anche se vinciamo 2-0, 3-0, giocate. Lo hanno fatto. Se un giocatore simula lo rimprovero. E se insiste non lo faccio più giocare”.

Su Barzagli: “Una sorpresa. Non avrei mai creduto che uno con il suo curriculum da giocatore avesse questa umiltà, come se avesse giocato sempre tra i dilettanti e vuole imparare il mestiere. Ha tutto il mio rispetto e difatti nelle riunioni tecniche le spiegazioni le dà lui, non io. È veramente bravo e se trova un bravo direttore sportivo farà una grande carriera anche da allenatore”.

Sull’Europeo Under 21, in programma l’anno prossimo, con la speranza di avere Pio Esposito: “Tengo tutti i ragazzi che ho. L’unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse impegnato con la Nazionale maggiore. Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l’Europeo, anche perché due anni fa lo ha saltato. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino”.

Foto: X Azzurri