Baldini: “La Procura Federale voleva sapere, per mezzo della Serie A, chi fossero i lestofanti di cui parlavo. Modello Spagna? Contrario allo stampino per tutte le squadre”

07/10/2026 | 19:20:56

Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “I giocatori ci sono, il vero problema è che non ci sono i dirigenti all’altezza di poter fare le cose per bene. I giocatori si esprimono bene la Nazionale maggiore ha messo dentro dei giocatori che hanno cambiato lo spirito. Bisogna investire e fare giocare di più questi ragazzi. Il calcio è sentimento, provoca un’emozione. Lo dico spesso ai giocatori: “Voi siete come dei pittori e dei poeti, emozionate gli altri ma dovete farlo anche voi con gli allenamenti quotidiani. La collaborazione con Mancini c’è stata in quanto mi ha lasciato dei giocatori per le qualificazioni agli Europei.

Su Ranieri: “Ha portato esperienza al Club Italia. L’altro giorno era a Pescara, ha detto cose bellissime, stimolando giocatori, staff e me compreso. Ha il compito di traghettare i giocatori dalle Under alla Nazionale maggiore”.

Sul modello Spagna: “Non si può fare lo stampino tra tutte le squadre. Vanno prodotti i giocatori bravi, ma non devono essere imprigionati nella tattica, devono divertirsi”.

Sui giocatori dell’Under: “Sono prontissimi, in gamba e con questo spirito che c’è nella Nazionale maggiore, con Mancini avranno buone possibilità di esprimersi. 11/12 giocatori dell’Under 21 sono prontissimi per la prima squadra”.

Sul breve incarico da CT della Nazionale maggiore: “All’indomani dell’ultima partita contro la Grecia da allenatore della Nazionale maggiore, mi sarei aspettato una mail di complimenti e, invece, ho ricevuto un avviso dalla Procura Federale che mi doveva interrogare. Le squadre di Serie A volevano sapere chi fossero i lestofanti di cui parlavo. Ho detto che bisognava vedere quali squadre avessero più perdite che entrate”.

Foto: X Azzurri