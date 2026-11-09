Baldini: “In Nazionale non esistono amichevoli. Chivu e Fabregas fanno bene al calcio, non hanno paura di far giocare i giovani”

09/11/2026 | 21:02:12

Il tecnico della Nazionale italiana U-21, Silvio Baldini, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Le partite amichevoli, come dico sempre ai ragazzi, con la maglia della Nazionale non esistono, perché quando si gioca con la maglia azzurra si porta l’onore, l’orgoglio, la nostra patria, la nostra cultura, le nostre radici. Quindi non possiamo pensare di andare a giocare delle amichevoli, andiamo a rappresentare l’Italia e dobbiamo dare sempre il massimo, come fosse una partita ufficiale. I giovani sono linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Devo dire che l’informazione ha dato una mano: voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l’unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra. Le risposte sono state positive. Anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. È un periodo in cui questi tecnici danno un grande contributo allo sviluppo del calcio, siamo fortunati che allenino qui. Speriamo che altri ne seguano l’esempio”.

Foto: X Azzurri