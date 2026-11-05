Baldanzi: “Sono felice di essere rimasto al Genoa, vorrei restare a lungo”

05/11/2026 | 19:15:58

Tommaso Baldanzi ha parlato a margine di un evento: “De Rossi fondamentale per la mia permanenza? Sicuramente. Società, De Rossi, il direttore… Ringrazio tutti. Siamo tutti ragazzi speciali e in gamba, nei momenti di difficoltà in tanti parlano male dei compagni, noi no. Dal secondo giorno che sono arrivato qua, ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto: ‘Voglio rimanere qua per un bel po’ di tempo’. Sono felice di essere rimasto, sono felice che il club mi abbia voluto tenere”.

Foto: sito Genoa