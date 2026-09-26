Baena contro Mourinho: “Si lamenta perché ha perso. Non sa accettare una sconfitta”
26/09/2026 | 22:20:22
Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Alex Baena, ha parlato ai microfoni di Telemadrid. Queste le sue parole sulle dichiarazioni di Mourinho dopo il derby:
“Si lamenta perché ha perso. Se i ruoli fossero invertiti, non si parlerebbe così tanto di questa controversia arbitrale, ed è quello che succede di solito: quando il Real Madrid perde contro l’Atlético, cercano di trovare altro di cui parlare e non si concentrano su se stessi. Un capriccio? Sì, potrebbe sembrarmi tale. Tutta la sceneggiata con i coriandoli sembra un capriccio e dimostra che non sa accettare una sconfitta”.
Foto: Instagram Alex Baena