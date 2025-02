Ausilio: “Massima attenzione al Feyenoord. Joao Felix e Asensio? Offerti dagli agenti, ma in attacco eravamo al completo”

Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato a SportMediaset per commentare i sorteggi degli ottavi di Champions League e analizzare anche temi di mercato.

Queste le sue parole: “Il Feyenoord? Squadra pericolosa, abbiamo visto bene cosa può fare. Abbiamo studiato loro e il PSV, che hanno eliminato due italiane che potevamo affrontare agli ottavi. Sappiamo che sono pericolosi e la prepareremo bene, con la massima attenzione”.

Su Joao Felix e Asensio: “I rumors sono soprattutto legati a quelle che sono le attività degli agenti, che quando devono spostare qualche calciatore ovviamente fanno delle telefonate. Quando hai un giocatore importante come Asensio o Joao Felix, così rispondo anche a chi dice che l’Inter aveva iniziato una trattativa per il portoghese, è normale che l’intento del procuratore sia quello di mettere le opportunità all’interno del mercato. Gli agenti, dovendo lavorare ma anche dimostrare ai propri assistiti che si stanno impegnando per trovare delle opportunità, arrivano a fare anche delle telefonate all’Inter ma noi siamo stati chiari con tutti. Noi abbiamo sempre detto a tutti che davanti eravamo a posto così. Poi se ci fosse stata qualche uscita avremmo pensato a quali soluzioni ci avrebbe portato il mercato per completare la rosa avendo ben chiara l’idea che abbiamo sempre avuta in testa ovvero quella di avere due giocatori per ruolo. L’Inter nelle ultime stagioni è stata costruita per competere”.

Foto: X Inter