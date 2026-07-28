Aubameyang: “Seguo il Deportivo da quando ero piccolo, mi è piaciuto il progetto”

28/07/2026 | 21:00:29

Aubameyang ha parlato in conferenza presentandosi da nuovo giocatore del Deportivo La Coruna:”Conosco il Deportivo fin da quando ero bambino, quando giocava in Champions League. Rivederlo in Primera División è importante e poter aiutare questa squadra lo è altrettanto. Il progetto mi è piaciuto molto e, quando ci siamo incontrati, mi è piaciuto molto ciò di cui abbiamo parlato. Per questo ho detto: andiamo lì. Fin da bambino ho sempre avuto voglia di giocare e oggi è lo stesso. Anche quando sono in vacanza mi piace giocare. È questo che mi dà la forza di continuare a 37 anni”..

foto x deportivo