Aubameyang on fire: cinque gol nelle prime cinque di Liga, non accadeva dal 2009 con Ibrahimovic

14/09/2026 | 16:01:26

Pierre Emerick Aubameyang, 37 anni compiuti a giugno, continua imperterrito a segnare. Arrivato in estate al Deportivo A Coruña, il centravanti gabonese ha iniziato in modo strepitoso la sua diciottesima stagione in carriera, segnando ad ogni partita e contribuendo al momentaneo sesto posto in classifica. Con il gol di ieri al Getafe, l’ex attaccante del Borussia Dortmund, Arsenal e giovanili del Milan, ha eguagliato il primato di Zlatan Ibrahimovic, registrato nella stagione 2009/2010 con la maglia del Barcellona, di cinque gol in ognuna delle prime cinque partite stagionali.

Foto: Instagram Aubameyang