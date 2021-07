Attilio Lombardo: “Il segreto della vittoria? Mancini. Wembley ci aveva tolto qualcosa e ce l’ha restituita”

Intervistato da la Repubblica, Attilio Lombardo, collaboratore di Roberto Mancini e grande amico del CT, ha raccontato i momenti palpitanti della finale di Wembley con l’Inghilterra.

Queste le sue parole: “Prima di entrare in campo, nel riscaldamento, sono andato da Mancini e gli ho detto: “Questo stadio ci ha portato via qualcosa di enorme. Ma lo sai che qui non c’è stato solo quel giorno. Qui abbiamo vinto la Fa Cup e il Community Shield col City”. Solo che quella volta avevamo metà stadio per noi e metà dei nostri avversari, stavolta c’erano 60 mila inglesi e sei o settemila italiani. Gli ultimi secondi della finale poi sono stati incredibili. Qualche istante prima della parata di Donnarumma. Tutti eravamo convinti che Jorginho avrebbe segnato. Quando Pickford ha parato il rigore ho guardato il tabellone ho detto: “Se segnano andiamo a oltranza. Ma se Gigio parasse… Vai, che glielo para!!!” E così è stato, anche se lui non se ne era nemmeno accorto”.