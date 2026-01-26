Atta: “Non sono ancora al massimo dopo l’infortunio. Zanoli ha fatto un gol incredibile”

26/01/2026 | 23:16:20

Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Verona: “Il gol più bello è stato di Zanoli, è incredibile ciò che ha fatto, siamo contenti anche per lui. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto una bella partita. Lo sapevamo, è per questo che abbiamo lavorato in settimana sui movimenti per essere pericolosi. Credo che lo siamo stati, forse abbiamo trovato la soluzione. Non sono ancora al top dopo l’infortunio, spero di esserlo presto”.

Foto: insta atta