Atta, il nuovo che avanza: gioiello vero, sarà il prossimo uomo-mercato

25/10/2025 | 19:04:20

Il nuovo che avanza in casa Udinese si chiama Arthur Atta. E non possiamo parlare di sorpresa, ma di conferme rispetto a un rendimento eccellente fin dall’inizio del campionato. Il centrocampista classe 2003 è reduce da un’altra prestazione di qualità, due assist contro il Lecce e l’ennesima dimostrazione che i friulani sanno pescare bene in giro per l’Europa. Atta è la sintesi del calcio moderno nel suo ruolo: fisicità, qualità, senso tattico e intelligenza da mettere a disposizione dei compagni. Il punto più alto dal punto di vista del prestigio personale è stato il gol pesantissimo in casa dell’Inter, ma all’interno di un’invidiabile continuità nel rendimento. L’Udinese aveva individuato la sua crescita nel Metz, lo ha riscattato l’estate scorsa per circa 8 milioni, adesso la valutazione è sempre più importante e inevitabilmente in crescita. Atta il nuovo che avanza, probabile uomo mercato nell’estate 2026.

Foto: Instagram Atta