Atletico, operazione e stop di 3 mesi per Diego Costa. Anche Savic salta la Juve

Brutte notizie per l’Atletico Madrid. Diego Costa verrà operato domani per un’ernia e resterà fuori per i prossimi 3 mesi. L’attaccante spagnolo è già tornato a Madrid e, dopo l’intervento, inizierà il periodo di riabilitazione. Si ferma anche Stefan Savic. Il difensore montenegrino è stato vittima di una ricaduta della precedente lesione miotendinea distale di II° del bicipite femorale sinistro. L’ex Fiorentina, oltre a saltare il match di ritorno di Champions League contro la Juventus a Torino, dovrebbe rientrare a gennaio.

Foto: Twitter Liga