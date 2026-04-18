Atletico, non basta Lookman: la Real Sociedad vince la Copa del Rey ai rigori

19/04/2026 | 00:24:21

La Real Sociedad batte l’Atletico Madrid ai rigori in finale di Copa del Rey dopo il 2-2 dei regolamentari. Alla Cartuja di Siviglia la Real Sociedad ha alzato la sua quarta Copa del Rey battendo l’Atletico Madrid dal dischetto. La sfida della Cartuja si è sbloccata dopo appena 14” grazie a Barrenetxea, che ha così firmato il gol più veloce nella storia della finale della competizione. I ragazzi di Simeone hanno reagito pareggiando con Lookman al 18′. Al 46′ i biancoblù si sono però nuovamente portati avanti su rigore con Oyarzabal, ma all’83’ Julian Alvarez ha firmato il 2-2 che ha mandato la partita ai supplementari e poi ai rigori, dove sono state decisive due parate di Marrero.

foto x liga