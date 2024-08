Athletic Bilbao, Nico Williams sempre più fedele: “Orgoglioso di ricevere la 10 da Muniain”

Nico Williams ha ormai preso la decisione sul suo futuro: resterà a Bilbao, almeno per la prossima stagione. In un video postato dall’Athletic Bilbao si vede lo spagnolo felice sventolare la sua maglia con il nuovo numero, il 10. Queste le parole del giocatore nel video: “Sono orgoglioso di ricevere la maglia numero 10 da Muniain e di fare la storia come ha fatto lui”.

Foto: instagram Nico Williams