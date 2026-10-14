Atalanta, Sarri: “Scalvini non ha un infortunio molto grave, ma probabilmente salterà il Milan”

14/10/2026 | 15:52:55

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Pafos, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Giorgio Scalvini: “Scalvini non ha un infortunio molto grave, ma per qualche giorno dovrà stare a riposo. Probabilmente salterà anche il Milan. Andremo a sopperire con quelli che abbiamo, ma in questo momento è importante che tutti siano coinvolti quindi bene che mettano piede in campo più giocatori possibili”.

Foto: Instagram Scalvini