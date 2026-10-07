Atalanta: Raspadori e Sulemana sono tornati a svolgere allenamento in campo

07/10/2026 | 18:12:40

Buone notizie in casa Atalanta. A 5 giorni dalla sfida casalinga contro il Venezia, in programma lunedì alle 18:30, Maurizio Sarri ha potuto riabbracciare, per una porzione di allenamento in campo, Giacomo Raspadori e Kamaldeen Sulemana.

Il comunicato dell’Atalanta: “Nella giornata di oggi i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una sessione di allenamento nel pomeriggio.

Dopo una prima parte di attivazione tecnica, per la squadra la seduta odierna ha previsto un’esercitazione dedicata alla tecnica, una partitella 10 vs 10 su metà campo e un lavoro di potenza. Dopo gli impegni con le rispettive nazionali anche Carnesecchi, De Ketelaere, Kolašinac, Krstović, Scalvini, Scamacca e Zalewski sono tornati al lavoro a Zingonia a disposizione di mister Sarri e del suo staff.

Terapie per Kossounou e Pompei, terapie e palestra per Hien, mentre Raspadori e Sulemana hanno svolto terapie, palestra e lavoro individuale sul campo.

Domani, giovedì 8 ottobre, è in programma un doppio allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti”.

Foto: X Atalanta