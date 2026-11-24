Atalanta: operazione riuscita per Carnesecchi. Il report

24/11/2026 | 15:13:54

Giungono notizie da Zingonia. Marco Carnesecchi, infortunatosi durante il riscaldamento prepartita contro l’Inter, è stato operato questa mattina, come riporta l’Atalanta:”Nella mattinata il calciatore Marco Carnesecchi si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. L’operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo”.

Foto: Instagram Carnesecchi