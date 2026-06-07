Atalanta, nuovo record: con Ederson saranno otto i nerazzurri convocati ai Mondiali

07/06/2026 | 20:49:45

L’Atalanta fa segnare un importante record anche per i Mondiali in partenza. La nota ufficiale della Dea: “Con la convocazione delle scorse ore di Éderson José da parte del Brasile, l’Atalanta ritocca ulteriormente il proprio primato assoluto di calciatori convocati per i Mondiali. Salgono infatti a otto i nerazzurri che disputeranno con le rispettive Nazionali la FIFA World Cup 2026. Il precedente record di partecipazioni risale a Qatar 2022, quando l’Atalanta fu rappresentata da quattro giocatori (de Roon, Pašalić, Koopmeiners e Maehle), la metà di quelli presenti in quest’edizione della rassegna iridata. Oltre a Éderson, la FIFA World Cup 2026 vedrà infatti fra i protagonisti anche Charles de Ketelaere, Marten de Roon, Isak Hien, Sead Kolašinac, Odilon Kossounou, Mario Pašalić e Kamaldeen Sulemana”.

Foto: sito Atalanta