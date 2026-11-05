Atalanta, i convocati per la sfida contro il Kairat: torna Scamacca
05/11/2026 | 13:09:38
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Conference League, in programma oggi alle 18:45, contro il Kairat Almaty. La lista completa:
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Idele Javison (41)
– Isoa Isaac (55)
– Krstović Nikola (90)
– Levak Sergej (46)
– Navarro Albert (56)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sonzogni Mattia (51)
– Sportiello Marco (57)
– Steffanoni Federico (44)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
La squadra ha svolto la rifinitura questa mattina al Centro Bortolotti. Raspadori, Pompei, Hien e Kessie hanno lavorato in palestra, Kolašinac e Kossounou hanno invece effettuato un lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen”.
Foto: X Atalanta