Atalanta, i convocati per la sfida contro il Kairat: torna Scamacca

05/11/2026 | 13:09:38

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Conference League, in programma oggi alle 18:45, contro il Kairat Almaty. La lista completa:

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Idele Javison (41)

– Isoa Isaac (55)

– Krstović Nikola (90)

– Levak Sergej (46)

– Navarro Albert (56)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rowe Jonathan (11)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sonzogni Mattia (51)

– Sportiello Marco (57)

– Steffanoni Federico (44)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

La squadra ha svolto la rifinitura questa mattina al Centro Bortolotti. Raspadori, Pompei, Hien e Kessie hanno lavorato in palestra, Kolašinac e Kossounou hanno invece effettuato un lavoro personalizzato in campo. Terapie per Gaetano, Bellanova e Kristensen”.

Foto: X Atalanta