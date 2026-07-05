Atalanta, i convocati di Sarri per l’inizio della preparazione

05/07/2026 | 17:09:36

Per l’Atalanta la nuova stagione, quella 2026/27, inizierà ufficialmente domani, lunedì 6 luglio, quando la squadra si radunerà per l’inizio della preparazione estiva con i primi giorni dedicati alle visite mediche e ai test di valutazione.

Di seguito i calciatori di prima squadra e aggregati dall’Under 23 che saranno convocati a scaglioni calendarizzati per l’effettuazione delle visite mediche e dei test di valutazione:

PORTIERI: Marco Carnesecchi, Mattia Sonzogni, Marco Sportiello, Paolo Vismara

DIFENSORI: Honest Ahanor, Mitchel Bakker, Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Giovanni Bonfanti, Giorgio Cittadini, Berat Djimsiti, Isaac Collins Isoa, Relja Obrić, Matteo Plaia, Ljubo Puljić, Giorgio Scalvini, Davide Zappacosta

CENTROCAMPISTI: Samuel Giovane, Sergej Levak, Alberto Manzoni, Lazar Samardžić, Federico Steffanoni, Ibrahim Sulemana, Nicola Zalewski

ATTACCANTI: Federico Cassa, Tommaso De Nipoti, Nikola Krstović, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, El Bilal Touré, Dominic Vavassori, Vanja Vlahović

Più avanti si aggregheranno alla squadra i giocatori che hanno partecipato o stanno ancora partecipando alla World Cup 2026.

Foto: insta serie a