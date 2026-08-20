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Atalanta-Hapoel Tel Aviv, le formazioni ufficiali

20/08/2026 | 19:39:16

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Esordio ufficiale per l’Atalanta di Maurizio Sarri. Nell’andata del preliminare di Conference League, l’ex tecnico della Lazio ha scelto questo 11 per affrontare gli israeliani dell’Hapoel.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson; Zalewski, Scamacca, Raspadori.

Hapoel Tel-Aviv (4-2-3-1): Tzur, Coco, Mayembo, Chico, Leidner; Falcao, Kraev; Owusu, Altman, Alkoukin; Boateng.

Foto: X Atalanta