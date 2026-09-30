Atalanta: distrazione al bicipite femorale per Raspadori. Il comunicato

30/09/2026 | 18:37:19

Giacomo Raspadori, infortunatosi al termine di Turchia-Italia di Nations League, ha lasciato il ritiro di Coverciano e ha fatto ritorno a Zingonia.

Il comunicato dell’Atalanta sulle sue condizioni: “In seguito all’infortunio rimediato in occasione della gara di UEFA Nations League Turchia-Italia, il calciatore Giacomo Raspadori è rientrato anzitempo dall’impegno con la nazionale azzurra. Gli esami strumentali, effettuati nel pomeriggio di oggi, hanno evidenziato una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Foto: X Atalanta