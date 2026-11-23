Atalanta, Carnesecchi si ferma: lesione al menisco, domani l’intervento. Il comunicato

23/11/2026 | 14:16:29

Il portiere nerazzurro, infortunatosi nel prepartita di Atalanta-Inter, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Carnesecchi sarà operato nella giornata di domani per la regolarizzazione della lesione, il comunicato del club: “Il calciatore Marco Carnesecchi, in seguito all’infortunio rimediato nel pre partita di Atalanta-Inter, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Il calciatore nella giornata di domani si sottoporrà a intervento chirurgico di regolarizzazione della lesione”.

Foto: x Atalanta