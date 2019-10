Atalanta, beffa all’ultimo respiro: lo Shakhtar espugna San Siro al 95′

Termina 1-2 la sfida tra Atalanta e Shakhtar, valida per la seconda giornata di Champions League. A San Siro, la squadra di Gasperini non riesce a riscattare la sconfitta all’esordio con la Dinamo Zagabria. Nel primo tempo la Dea gioca bene, ma sciupa tanto con il rigore sbagliato di Ilicic e il palo di Pasalic. I nerazzurri passano comunque in vantaggio con Zapata, salvo poi farsi riprendere dal gol di Moraes e da quello di Solomon al 95′. Si complica il percorso in Champions League per l’Atalanta.

Foto: Twitter ufficiale Champions League