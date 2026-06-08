Atalanta a sorpresa, in lista c’è anche Mandela Keita

08/06/2026 | 23:10:29

L’Atalanta ribalterà il centrocampo, a maggior dopo la cessione di Ederson e considerato che con Sarri in panchina si andrà con forza sul 4-3-3. Vi abbiamo anticipato alcuni nomi: da Da Cunha (che il Como ha deciso di blindare) al costoso Atta, da Jashari a Samuele Ricci. Come svelato da Gianluigi Longari, un nome da tenere in seria considerazione è quello di Mandela Keita, classe 2002 grande protagonista a Parma, sulla carta perfetto per sostituire proprio lo specialista brasiliano destinato al Manchester United. La valutazione è di circa 20 milioni più bonus, c’è anche Mandela Keita in orbita Atalanta. E ci sono conferme sul forte interesse della Dea per Nicolò Savona, come raccontato in esclusiva lo scorso 27 maggio: il terzino del Nottingham Forest è il principale obiettivo per sostituire Marco Palestra.

Foto: X Parma