Aston Villa-Bologna, inglesi in crisi in attacco e rossoblu senza gol in trasferta

25/09/2025 | 12:45:57

Questa sera alle 21:00 debutto in Europa League per Aston Villa e Bologna. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con alcune difficoltà, soprattutto in attacco: gli inglesi hanno segnato un solo gol in campionato finora e non hanno ancora trovato la vittoria, mentre i rossoblù non sono ancora riusciti a segnare in trasferta.

L’Aston Villa potrà contare sull’esperienza di Unai Emery nella competizione: il tecnico spagnolo, vincitore della coppa per ben quattro volte, rappresenta un valore aggiunto per la squadra di casa, che spera di proseguire la propria striscia positiva in Europa davanti al proprio pubblico (5 vittorie nelle ultime 6 partite interne).

Il Bologna, invece, dovrà fare affidamento sull’esperienza maturata nella scorsa stagione in Champions League e sulla guida di Vincenzo Italiano, con l’obiettivo di sfatare una statistica negativa: i rossoblù hanno infatti perso tutti e cinque gli ultimi confronti contro squadre inglesi.

Foto: Instagram Europa League