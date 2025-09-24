Aston Villa-Bologna, i convocati di Italiano
24/09/2025 | 14:50:22
Domani il Bologna affronterà alle 21:00, in trasferta a Birmingham, gli inglesi dell’Aston Villa.
Questa è la lista dei convocati diramata dal tecnico Vincenzo Italiano:
“Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitík, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe”.
Foto: Instagram Bologna