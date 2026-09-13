Assist di Favasuli, Lobotka colpisce: il Napoli batte il Bologna

13/09/2026 | 19:56:57

Seconda vittoria in campionato per il Napoli, a cui basta un gol nella ripresa di Lobotka. Per il Bologna è crisi nera, soltanto 1 punto nelle prime 4 di campionato. Il primo tempo tra Napoli e Bologna si è concluso senza reti, ma a non sorprendere è stata l’attitudine delle due squadre, in lunghezza d’onda di quanto mostrato nelle prime giornate. La squadra di Max Allegri è parsa prevedibile, lenta, macchinosa e senza idee, incapace di creare veri e propri pericoli verso la porta protetta oggi da Pessina, titolare al posto di Skorupski poiché il polacco è arrivato in ritardo alla riunione tecnica di questa mattina. L’unica palla gol da segnalare nella prima frazione è quella capitata a Theate che, di testa, ha insaccato alle spalle di Milinkovic-Savic, prima che l’arbitro annullasse la rete per fuorigioco. Nella ripresa, i cambi di Allegri hanno ribaltato l’inerzia della gara, spostandola tutta dalla parte dei partenopei. Gli ingressi di Noa Lang e, soprattutto, quello di Favasuli (migliore in campo) al posto di Vergara e Politano, hanno dato nuova linfa, intensità, dribbling e sgasate al Napoli. Di fatti, il gol che poi ha deciso la gara nasce da una percussione dell’ex giocatore del Catanzaro, abile a scartare il suo avversario e a servire in mezzo un pallone dai giri giusti per Lobotka, che la mette sotto le gambe del giovane portiere felsineo. Dopo il gol, gli Azzurri hanno sfiorato il raddoppio con Hojlund e non hanno sofferto gli attacchi, rasenti lo zero, del Bologna.

Foto: Instagram Lobotka