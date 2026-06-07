Ascoli-Union Brescia, le formazioni ufficiali
07/06/2026 | 17:25:13
Ultimo atto del calcio italiano, alle 18 il ritorno della finale playoff di Serie C tra Ascoli e Union Brescia (andata 1-1).
Le formazioni ufficiali:
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori G. Allenatore: Francesco Tomei.
Union Brescia (3-4-2-1): Gori S.; Balestrero, Silvestri, Rizzo A.; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Marras, Lamesta; Crespi. Allenatore: Eugenio Corini.
Foto: logo Serie C