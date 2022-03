Arthur: “CR7 ci criticava quando mangiavamo piatti poco dietetici. Messi? Penso che lo abbia scelto Dio, un predestinato”

Arthur, centrocampista brasiliano della Juventus, ha parlato a TNT Sport, analizzando 3 grandi fuoriclasse del calcio di oggi, con cui ha giocato in squadra e in Nazionale.

Queste le sue parole: “Ho avuto la fortuna di giocare con Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. CR7 era un perfezionista su tutto. Anche su quando si mangiava. Ci sedevamo insieme a tavola e, a volte, guardava i nostri piatti e diceva: ‘ Non è questo che dovresti mangiare’. Magari mangiavamo alimenti poco dietetici e quindi ci riprendeva. E’ ossessionato su determinate cose, punta alla perfezione”.

Su Neymar “E’ bello aver un campione come lui in Nazionale. E’ un genio, può sopportare pressioni come pochi altri. È un talento puro ed è cresciuto molto quando è arrivato in Europa. Più pressione riceve, migliore è il gioco”.

Su Messi:“A volte ho la sensazione che Dio abbia puntato il dito contro Messi per farlo diventare un predestinato . In campo fa cose incredibili. È un grande professionista, lavora sodo e ha una vita più riservata, a differenza di Cristiano o Neymar, forse perché la sua personalità”.

Foto: Facebook Juventus