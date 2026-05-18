Arteta: “Voi tifosi siete l’anima di questo club. Pronti a scrivere la storia”

18/05/2026 | 23:58:26

L’Arsenal è a un passo dalla vittoria in Premier League dopo oltre 20 anni.

Mikel Arteta ha così parlato a fine gara in conferenza stampa: “È una gioia assoluta essere testimone della trasformazione e del contributo che ognuno di voi ha dato per trasformare questo posto nel luogo più bello in cui viversi un club di calcio. Questa è l’anima di questa società, e voi tutti ne fate parte. Assicuratevi che, ogni volta che mettete piede in questo stadio, vi assumiate la responsabilità di mantenere questi standard elevati. Fa davvero tutta la differenza del mondo. Ci vediamo presto a Selhurst Park e poi anche a Budapest. Continuate a essere i protagonisti assoluti accanto a questo fantastico gruppo di giocatori e allo staff. Pronti a scrivere la storia”.

Foto: Instagram Arteta