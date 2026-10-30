Arteta sull’espulsione del 2009 Dowman: “Non siamo a Disneyland, ma in Premier League. Vogliamo il massimo”

30/10/2026 | 19:48:44

I campioni d’Inghilterra dell’Arsenal sono stati eliminati, in modo del tutto inaspettato, dal Fleetwood, squadra di quarta serie, in Carabao Cup. La sconfitta, avvenuta ai tiri di rigori, non è andata particolarmente giù a Mikel Arteta che quest’oggi, nella conferenza stampa di presentazione alla partita contro il Liverpool di domenica, è tornato sull’argomento e sull’espulsione di Max Dowman. Il gioiellino, nato il 31 dicembre 2009, è stato espulso per aver rifilato un calcetto a un avversario a seguito di un’intervento sconsiderato di quest’ultimo. La decisione è stata forte: tre giornate di squalifica e la predica del suo allenatore: “Quando non vinco sono furioso. Non siamo a Disneyland, siamo in Premier League. Ci prendiamo molta cura di lui, ma siamo anche esigenti, perché deve guadagnarsi il suo posto in campo, altrimenti cosa mi diranno gli altri giocatori?”.

Foto: Instagram Dowman