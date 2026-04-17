Arteta: “Saka non ci sarà contro il City, è la partita più importante”

17/04/2026 | 16:28:12

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Manchester City: “È la partita più importante perché è la prossima. Affrontiamo probabilmente la squadra e l’allenatore migliori di questo campionato, ma ci siamo guadagnati questa occasione. La prepareremo per vincere. Saka non sarà della partita. Non perdiamo tempo a parlare di altri risultati, giochiamo sempre per vincere. Ogni sistema ha punti deboli e opportunità. Dovremo adattarci e sfruttarle meglio”.

Foto: Instagram Arteta