Arteta: “Risultato storico, ci aspettano due notti magiche”

15/04/2026 | 23:59:05

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato a Sky dopo la qualificazione in semifinale di Champions League.

Queste le sue parole: “Il mio messaggio per loro è di ringraziamento. Conosco lo sforzo che hanno profuso; c’è stato un lavoro immenso dietro questo risultato e siamo riusciti a fare qualcosa che non era mai accaduto prima nella storia del nostro club”.

Arteta ha preannunciato due sfide affascinanti: “Ci aspettano due notti magiche, una a Madrid e una qui a Londra. Dobbiamo essere superiori ai nostri avversari; oggi abbiamo creato molte occasioni senza però riuscire a segnare, ma per vincere i titoli bisogna saper fare ciò che serve in ogni momento della sfida”.

Foto: sito Arsenal