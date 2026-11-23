Arteta: “Raya? Serviranno altri esami, ma la situazione è abbastanza incoraggiante”

23/11/2026 | 16:30:09

Le parole del tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta in conferenza stampa: “Raya? Purtroppo non è a disposizione per domani, ma non sembra nulla di troppo grave. Domani serviranno altri esami, ma il livello di dolore che mostrava è abbastanza incoraggiante. Subito dopo l’episodio eravamo piuttosto preoccupati, ma non è così male come temevamo. Il medico me l’ha spiegato, è una questione piuttosto tecnica. Se rivedi l’azione, non sembra esserci granché. Ma l’intensità del dolore che sentiva e la fatica che faceva preoccupavano molto”.

Foto: Instagram Arteta