Arsenal, Timber: “Dopo l’infortunio ho girato il mondo in due mesi. Mi hanno detto che era troppo”

17/08/2025 | 13:30:33

Il difensore dell’Arsenal Jurrien Timber ha raccontato la sua fase post operatoria nel corso di una intervista concessa al Mirror: “Ho visto il mondo intero in due mesi. Alla fine della scorsa stagione mi sono operato alla caviglia per togliere qualcosa che mi dava fastidio da tempo, ma ora mi sento bene. Non riuscivo a stare fermo durante l’estate, quindi sono andato in molti posti belli, e allo stesso tempo facevo riabilitazione. Sono stato in Turchia e a Curaçao, da cui proviene mia madre. Sono andato con la famiglia ed è stato bello. Sono stato a Miami per un paio di giorni e anche a Marbella. È stato fantastico. E sono andato in Asia, ovviamente. Ho visto il mondo intero in due mesi. C’era una persona del club con me e avevo intenzione di andare in altri posti, ma il club mi ha detto: ‘È troppo!’. All’inizio ero in stampelle quindi non potevo fare molto, ma quando le ho tolte, c’era sempre qualcuno con me”.

Foto: sito Arsenal