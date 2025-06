Arsenal, pronto l’affondo per Hato

11/06/2025 | 17:45:15

L’Arsenal è pronto ad affondare il colpo per Jorrel Hato. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, dopo un inseguimento iniziato già nella scorsa sessione di mercato, i Gunners sono pronti ad affondare il colpo con l’Ajax nonostante la concorrenza dalla Premier League e non solo.

Foto: Instagram Hato