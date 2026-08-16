Arsenal-Manchester City, le formazioni ufficiali della Community Shield
16/08/2026 | 15:17:44
Alle 16 primo trofeo in Inghilterra in palio la Community Shield, la Supercoppa inglese, tra Arsenal e Manchester City.
Le formazioni ufficiali:
ARSENAL (4-3-3): Raya, White, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Havertz, Tzolis.Allenatore: Arteta
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Gvardiol, Khusanov, Dias, O’Reilly; Kovacic, Anderson; Semenyo, Foden, Doku; Haaland. Allenatore: Maresca
Foto: sito Premier