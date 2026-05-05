Arsenal in finale di Champions: battuto l’Atletico 1-0 con Saka

05/05/2026 | 23:01:10

E’ l’Arsenal la prima finalista della Champions League 2025-26. La compagine di Arteta batte 1-0 l’Atletico Madrid a Londra e stacca il pass per la finale di Budapest.

Gara bloccata, con poche occasioni da gol. Ma i Gunners la spuntano all’ultimo istante del primo tempo. Gyokeres scappa alle spalle della difesa e trova Trossard sul lato sinistro dell’area; il belga si accentra e calcia forte, Oblak respinge ma arriva Saka che, più lesto di tutti, porta i Gunners in vantaggio. Nella ripresa, stessi ritmi poco alti. L’Arsenal continua a fare la partita, l’Atletico non riesce a trovare chance per rendersi pericoloso. Anzi la clamorosa chance ce l’ha Gyokeres che da solo davanti a Oblak spara alto. Simeone cambia tutto l’attacco, Sorloth dentro. Il giocatore ha una chance clamorosa all’85’ ma liscia una palla importante.

Finale palpitante ma senza emozioni. Finisce 1-0, fa festa l’Arsenal che torna in finale esattamente 20 anni dopo.

Foto: Instagram Saka