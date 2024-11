Arnault (futuro azionista Paris FC): “Amo il PSG da quando avevo 12 anni, non escludo di tifare per due club di Parigi”

Antoine Arnault, futuro azionista del Paris FC e figlio di Bernard Arnault, ha parlato del suo legame con il Paris Saint-Germain, che potrebbe diventare uno dei suoi rivali in Ligue 1.

Antoine Arnault ha dichiarato: “Il Paris-SG è una squadra che amo fin da quando avevo 12 anni. Sono abbonato da molti anni e ho la fortuna di essere invitato da Nasser (Al-Khelaïfi), un mio amico. Non mi sentirai mai dire nulla di negativo sul PSG, è un club che ammiro. Non escludo di poter tifare per due club a Parigi, almeno finché saremo in Ligue 2, ed è certo che, anche nel giorno in cui, spero, saliremo in Ligue 1, continuerò a tifare per il PSG, tranne ovviamente due volte all’anno. C’è assolutamente spazio per un altro club a Parigi, che avrà una sua propria filosofia”.

foto: twitter Paris fc