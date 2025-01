ARIJON IBRAHIMOVIC, IL NUOVO GORETZKA CHE POTREBBE ESPLODERE ALLA LAZIO

Come abbiamo anticipato stamattina Arijon Ibrahimovic è ad un passo dal tornare in Italia, nella Capitale, sponda biancoceleste.

Classe 2005, nato a Norimberga, in Germania, fa i primi passi da calciatore prima nelle giovanili del Greuther Furth nel 2013, ma l’anno dopo si trasferisce nel Norimberga, prima di approdare nel 2018 nelle giovanili del Bayern Monaco. Il suo primo club tra i grandi che lo fa esordire è la seconda squadra del Bayern Munchen che milita nella Regionalliga, la Serie D Tedesca. Tra i professionisti esordisce nel gennaio 2023 in un amichevole contro il Salisburgo dopo essere entrato al posto di Musiala. Finita 4-4, può vantare la seconda rete dei bavaresi. Per vederlo giocare in un match ufficiale dei professionisti bisogna aspettare a malapena un mese quando a soli 17 anni diventa il secondo esordiente più giovane della storia del club, subentrando al posto di Sanè nella vittoria contro il Bochum per 3-0. La stagione 2023-2024 ha la prima esperienza estera in prestito con diritto di riscatto, proprio in Italia, al Frosinone che quell’anno giocava in Serie A. Segna due gol, uno in campionato e uno in Coppa Italia e vanta di essere il primo giocatore del 2005 a segnare nella storia della Serie A. Ibrahimovic però non viene riscattato e quindi torna alla base. Dopo quasi un paio di anni sembra essere pronto per riprovare a fare il grande passo.

Ma che caratteristiche ha? È un centrocampista box-to-box che è abile sia in fase difensiva che in fase offensiva. In patria spesso lo paragonano a Goretzka per la sua similitudine con il giocatore. Gli idoli ha affermato che sono Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Ha un carattere molto forte, infatti prima del prestito al Frosinone ha affermato alla società di voler giocare di più, ma soprattutto tra i grandi, basta Serie D. La parentela con Zlatan Ibrahimovic non c’è, ma l’indole sembra simile, giocare e fare bene tra i professionisti. La parentesi al Frosinone poteva andare meglio, ma chissà ora che riparte da una squadra italiana importante come la Lazio.

Foto: Instagram Ibrahimovic