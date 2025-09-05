Argentina, un tripudio di emozioni nella notte di Messi

05/09/2025 | 09:32:01

Un sonoro 3-0 contro il Venezuela nel segno di Messi e della sua Argentina. Con questa vittoria l’Argentina è sempre più prima nel girone con 38 punti. Neanche a dirlo, Lionel Messi è stato il grande protagonista della serata con una doppietta. L’altro gol è arrivato da Lautaro Martínez. Il capitano dell’Inter entra nella storia dell’Argentina (già qualificata): entra e in tre minuti segna il gol numero 33 con l’Albiceleste, superando Maradona. Riflettori su Messi, che a fine partita dichiara ad ESPN: “Sono emozionato, impaziente, prendo le cose giorno per giorno. Io al Mondiale? Non lo so. Devo essere onesto con me stesso. Se non mi sento bene, non mi diverto. Vedremo come starò. Ora punto a concludere bene la mia stagione in MLS”.

Foto: Instagram Argentina