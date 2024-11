Argentina, ucciso il leader degli ultras del Rosario Central

Andrés “Pillín” Bracamonte, leader storico della tifoseria “Canalla”, e un suo collaboratore, noto come “La Rana” Atardo, sono stati entrambi uccisi da alcuni colpi di arma da fuoco, sparati in uno scontro tra tifoserie: quelle del Rosario Central e del San Lorenzo. L’attentato è avvenuto a pochi isolati dallo stadio Gigante de Arroyito di Rosario, dopo la partita tra i due club argentini, terminata con la vittoria per 1-0 del San Lorenzo, squadra ospite.

Foto: X Rosario Central