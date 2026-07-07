Argentina sotto all’intervallo contro l’Egitto. Messi sbaglia un rigore, Shobeir para tutto

07/07/2026 | 18:56:49

L’Argentina è sotto 1-0 al 45′ del primo tempo dell’ottavo di finale contro l’Egitto. I campioni del Mondo sono sbattuti contro Shobeir e un palo che ha negato la rete.

Parte alla grande l’Egitto. Minuto 15, cross in mezzo, stacca di testa Ibrahim che porta in vantaggio i nordafricani.

L’Argentina risponde subito al 21′. Calcio di rigore per l’albiceleste, fallo su Tagliafico. Va ovviamente Messi dal dischetto e clamorosamente sbaglia ancora, dopo l’Austria, altro rigore errato. Parata del portiere Shobeir. Dopo il time-out, altra chance clamorosa per l’Argentina. Palla in mezzo per Mac Allister, colpo di testa, parata clamorosa di Shobeir. Ancora Argentina, punizione di Messi, palla sul palo alla mezz’ora. I campioni del Mondo si ribellano al risultato.

Al 40′ altro miracolo di Shobeir. Julian Alvarez da solo in area, diagonale e parata clamorosa del portiere africano. Terzo intervento prodigioso del portiere Shobeir che tiene l’Egitto avanti 1-0 al 45′.

Foto: Instagram Messi